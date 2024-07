Inviato de Le Iene lascia il programma dopo anni: “Mi tremano le mani”

Le Iene perdono un altro pezzo, uno degli inviati più noti del programma infatti ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura. Lo scorso giugno TvBlog e MoviePlayer hanno rivelato che Antonino Monteleone sarebbe passato a Rai Due: “Cambio di rete per Antonino Monteleone: l’inviato de Le Iene passa a Rai 2, dove a partire da ottobre, sarà il conduttore de L’Altra Italia. Un programma di approfondimento giornalistico per la seconda rete Rai dunque, in onda il giovedì sera per tutta la stagione televisiva“.

Dopo rumor e indiscrezioni ieri sera Antonino ha ufficializzato il suo addio a Le Iene. L’inviato ha ringraziato Davide Parenti, Mediaset, i colleghi e nel suo post su Instagram ha anche lanciato una frecciatina a chi ha detto che lascia Le Iene da sconfitto.

“Vi ricordate quando nel 2017 sono arrivato a “Le Iene”? Beh questi sette anni sono volati via d’un fiato. Tutti difficili e tutti straordinari allo stesso tempo. Per questo motivo, mentre annuncio questo cambiamento nella mia vita, ho le mani che tremano un po’. Oggi provo le stesse sensazioni di allora: gratitudine, malinconia, entusiasmo, un po’ di paura.

Lascio la squadra de “Le Iene”. È stato un viaggio incredibile che ho cominciato, poco più che trentenne, col desiderio di contribuire a innovare il linguaggio di un format di successo che mi ha accolto con il calore di una grande famiglia.

La gratitudine che proverò nei confronti di Davide Parenti, per l’opportunità che mi ha dato, non sarà mai sufficiente. Così come quella per tutte le persone che ho incrociato: autori, redattori, filmaker, montatori, ogni figura di produzione. Tutte persone (e personalità) molto diverse tra di loro, messe a fattore comune da notti insonni, ritmi forsennati, desiderio di cambiare le cose, passione per un mestiere assai difficile che è il giornalismo con gli strumenti della televisione.

Grazie per ogni momento condiviso, per ogni sorriso, per ogni abbraccio. Vi porterò sempre con me, ovunque mi porterà il destino. E grazie a tutta Mediaset per avermi dato mezzi e risorse per esprimermi al meglio e in totale libertà. p.s.: la solita penna imbevuta nel veleno ha scritto che lascio “da sconfitto”. Ma io sono uno sconfitto”.