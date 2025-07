Investitori globali puntano su reddito fisso e liquidità

Negli attuali scenari economici globali, le scelte di investimento stanno subendo significativi cambiamenti. Un recente studio di PGIM, branch di gestione patrimoniale di Prudential Financial, pone l’accento sull’orientamento degli investitori verso titoli a reddito fisso e strumenti di liquidità.

Secondo il Gatekeeper Pulse, analisi condotta su 210 selezionatori di fondi tra grandi istituzioni finanziarie in Europa e Asia, la preferenza per il reddito fisso è in crescita. In particolare, il 37% degli intervistati prevede di aumentare le allocazioni in titoli governativi, soprattutto in vista di un possibile ciclo di riduzione dei tassi d’interesse. Al contrario, solo il 14% degli investitori sta considerando di diminuire queste posizioni.

Inoltre, il credito privato sta accumulando interesse, con un saldo netto del 22% degli investitori intenzionati a rafforzare la loro esposizione in questo settore. Questa tendenza evidenzia una risposta proattiva alla crescente volatilità attesa per i mercati nei prossimi dodici mesi, un periodo caratterizzato da un alto grado di incertezza economica.

Lo studio, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta quindi un’utile fonte per comprendere le scelte strategiche degli investitori in un contesto di mercato complesso. Le nuove preferenze degli operatori di mercato potrebbero influenzare le dinamiche di investimento e le performance future, suggerendo una maggiore cautela e diversificazione nei portafogli.