Investitore fuggitivo arrestato dopo aver investito madre e figlio disabile sulle strisce a Milano

A Milano, una donna di 39 anni e suo figlio di 13 anni con disabilità sono stati investiti da un pirata della strada mentre attraversavano le strisce pedonali in via Enrico De Nicola. L’incidente è avvenuto venerdì 20 dicembre alle 14.30. Il conducente, un uomo di 61 anni, non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga, ma è stato successivamente rintracciato e arrestato. Entrambi i feriti, trasportati all’ospedale Niguarda in codice giallo, non sono in gravi condizioni.

Durante l’episodio, il ragazzo era sulla sua sedia a rotelle, che è stata distrutta dall’impatto. A causare l’incidente è stata una Peugeot guidata dal 61enne. Testimoni hanno riferito che l’uomo sarebbe sceso dall’auto per controllare le condizioni della donna, ma poi ha deciso di allontanarsi senza prestare aiuto. L’urto ha scaraventato madre e figlio a circa dieci metri di distanza.

Le autorità locali, guidate dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno immediatamente avviato un’indagine per identificare il colpevole. Analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a ottenere dettagli della targa della Peugeot, che ha facilitato la ricerca. L’uomo è stato quindi rintracciato nel suo appartamento in zona Barona, in via Depretis. Il pirata della strada, identificato come Sabri El Naggar, un egiziano di 61 anni, risulta incensurato e regolarmente residente in Italia.

Per quanto riguarda le condizioni di madre e figlio, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di tre giorni, mentre la madre ha riportato una frattura al bacino e un trauma all’orbita facciale, per cui è stata programmata un’operazione. Questo incidente si aggiunge a una serie di eventi simili a Milano in pochi giorni, tra cui la morte di una donna di nome Rocio Espinoza Romero in un incidente simile e un altro caso in cui una donna con un bambino in passeggino è stata investita. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza stradale nella città.