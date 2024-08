Investitore attivista Carl Icahn paga 2 milioni di dollari per risolvere accuse SEC

– La Securities and Exchange Commission SEC degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro il noto investitore attivista Carl C. Icahn e la sua società quotata in Borsa, Icahn Enterprises L.P. IEP, per non aver divulgato informazioni relative alle promesse di titoli IEP di Icahn come garanzia per prestiti personali a margine del valore di miliardi di dollari in base ad accordi con vari creditori. IEP e Icahn hanno concordato di pagare rispettivamente 1,5 milioni di dollari e 500.000 dollari di sanzioni civili per risolvere le accuse della SEC.

Secondo la SEC, almeno dal 31 dicembre 2018 fino a oggi, Icahn, che è l’azionista di controllo di IEP e presidente del consiglio di amministrazione del general partner di IEP, ha impegnato circa il 51-82% dei titoli in circolazione di IEP come garanzia per prestiti personali a margine del valore di miliardi di dollari in base ad accordi con vari creditori. Nonostante i vari accordi e modifiche sui prestiti a margine di Icahn, IEP non ha divulgato le promesse di titoli IEP di Icahn come richiesto nel suo modulo 10K fino al 25 febbraio 2022. Icahn non ha inoltre presentato modifiche all’Allegato 13D che descrivono i suoi accordi e modifiche sui prestiti personali a margine, che risalgono almeno al 2005, e non ha allegato gli accordi di garanzia richiesti. La mancata presentazione da parte di Icahn delle modifiche richieste al Programma 13D è continuata almeno fino al 9 luglio 2023.

“Le leggi federali sui titoli hanno imposto obblighi di informativa indipendenti sia a Icahn che a IEP. Tali informative avrebbero rivelato che Icahn aveva impegnato più della metà delle azioni in circolazione di IEP in qualsiasi momento – ha affermato Osman Nawaz, capo della Complex Financial Instruments Unit CFIU della Enforcement Division della SEC – A causa di entrambe le mancanze di informativa, gli investitori esistenti e potenziali sono stati privati ??delle informazioni richieste”.