Pepe è a tutti gli effetti un membro della famiglia in casa Ronaldo De Aveiro, CR7 e Georgina lo includono in tutte le foto di casa pubblicate sui loro profili social ma da quasi un mese il micio, il canidian Sphynx, dal caratteristico musetto rugoso e nemmeno un pelo, è assente. Ha avuto un incidente, è stato investito, e il campione della Juventus lo ha mandato in Spagna con il suo jet privato perché fosse curato in una clinica specializzata.

Ronaldo e Georgina con Pepe

Lo ha raccontato Georgina alla rivista spagnola InStyle che ha dedicato la copertina dell’ultimo numero al goleador di Madeira. “Ha rischiato di morire – racconta Georgina alla rivista spagnola – E’ stato ricoverato un mese e mezzo in terapia intensiva in clinica. E’ stato un grosso spavento, ma ora Pepe si sta riprendendo”, continua Lady Ronaldo. Pepe, uscito dalla clinica, continuerà la sua convalescenza in Spagna, a casa della sorella di Georgina, Ivana. “E’ meglio – dice ancora la fidanzata di Ronaldo -a casa i bambini volevano giocarci e non si rendevano conto che era malato”. Questo il motivo della convalescenza lontano dai suoi padroni, ma appena si sarà rimesso il gatto di casa tornerà a Torino per stare con la sua famiglia. A riportarlo a Torino sarà probabilmente sempre il jet privato dell’attaccante bianconero.