Investito da un’auto, si frattura la colonna vertebrale: le lesioni gravissime

Davey investito da un’auto pirata in corsa è vittima di una gravissima frattura alla colonna vertebrale: dalle lesioni ai primi dolorosi tentativi.

Davey era un piccolo gattino randagio dal manto arancione e dagli occhi verdi, prima di essere vittima di un brutale incidente stradale che ha sconvolto la sua vita. Durante la sua ottemperata permanenza in strada il micio è stato investito da un’auto pirata. Salvatosi miracolosamente dall’impatto con il veicolo, che si sarebbe potuto rivelare fatale per lui, Davey si è trovato costretto a doversi confrontarsi con le dolorose ripercussioni dell’accaduto.

Micio investito da un’auto, si frattura la colonna vertebrale: le lesioni di Davey sono gravissime

Il piccolo felino è stato investito mentre camminava ai limiti di una strada particolarmente trafficata. Ad accorgersi di Davey, in fine di vita, un automobilista. L’uomo ha deciso di arrestare la sua corsa per soccorrere il felino in difficoltà. Davey, nel frattempo, ha riportato una gravissima lesione alla colonna vertebrale.

L’importante frattura, come ha successivamente documentato il personale della struttura in cui Devey è stato trasportato d’urgenza dall’uomo dopo il suo investimento, lo avrebbe costretto a un inevitabile stato di paralisi. Il micio, travolto in una strada di Palm City, in California, si trovava difatti in condizioni altamente critiche al momento del suo ricovero, ma è presto stato affidato alle promettenti cure dell’équipe veterinaria di “Caring Fields Felines”.

I veterinari dapprima hanno ammesso che le speranze di guarire del piccolo Devey fossero minime, finché l’intervento di una singola persona all’interno del team si sarebbe rivelato decisivo per il futuro di Davey.

Una donna cha lavora alla “Caring Fields Felines”, e che si è trovata di fronte all’emergenza di Devey, ha autonomamente deciso di prendersi cura di lui a tempo pieno dopo la sua degenza obbligatoria nella struttura ospedaliera. Il gesto si è rivelato di fondamentale importanza per i progressi, seppur inizialmente minimi dopo la rimozione del gesso, apportati dalla lenta convalescenza del micio paralizzato.

Oltre a gioire per aver salvato lui la vita, la donna è ora orgogliosa dei miglioramenti di Davey, che in seguito ad alcune settimane di mirata fisioterapia e a geniali metodi per favorire la sua mobilità, come un piccolo carrellino a due ruote, il micio è infine riuscito a reggersi sulle sue zampette camminando in autonomia. I suoi salti, in conclusione, hanno rappresentato un valido motivo per organizzare un metaforico party post-guarigione.