Investito da un’auto, lo lasciano agonizzante in strada al suo destino

Il cane viene investito da un’auto ma poi lo lasciano sofferente e ferito in mezzo alla strada, abbandonandolo al suo destino.

Mancato soccorso per un un animale in difficoltà dopo averlo investito e lasciato a morire per strada, questo è quello che è successo in Comune di Agrigento nei giorni scorsi. L’animale in questione è un tenero cane che con le sue forze si è trascinato fino ad un distributore di benzina vicino per riuscire a chiedere aiuto. Ad intervenire sono stati i volontari del Rifugio Hope.

Lasciano il cane in strada dopo averlo investito: con le sue force cerca di sopravvivere

Dopo essere stato investito e lasciato in mezzo alla strada agonizzante, il cane randagio ha impiegato tutte le sue forze per riuscire a raggiungere un distributore di benzina, lontano dal traffico, per potersi riposare all’ombra e chiedere aiuto. Mentre cercava la salvezza, tuttavia, i momenti di pericolo non sono mancati e ad accorrere in suo aiuto sono arrivati i volontari del Rifugio Hope.

Alcune persone avevano notato il randagio in difficoltà e hanno chiamato la struttura per dare segnalazione in modo che potessero intervenire. Tramite la pagina Facebook il rifugio ha raccontato la sua vicenda. “Questo cucciolone è riuscito a trascinarsi fino alla pompa di benzina, probabilmente pensando di ricevere aiuto. Ma come hanno raccontato i ragazzi che ci hanno chiamato c’è stato addirittura chi gli è quasi andato addosso pur di fare benzina. L’indifferenza e crudeltà di cui è l’uomo ci lascia sempre senza parole. Per fortuna tra tanti mostri ci sono anche anime buone dal cuore grande“, ha scritto nel post.