Investito con auto due vigili a posto di blocco: il video della follia

Oggi, 8 febbraio, a Parma, un incidente ha visto coinvolti due vigili urbani, investiti da un automobilista durante un normale controllo della viabilità. L’evento è avvenuto nel centro città. L’automobilista, alla guida di una BMW, inizialmente sceso dal veicolo per discutere il controllo, è risalito in macchina e ha investito i due agenti, trascinandoli per alcuni metri lungo via D’Azeglio, una strada che collega piazza Garibaldi con il quartiere Oltretorrente.

La situazione è stata molto pericolosa e potrebbe aver avuto conseguenze tragiche, ma la presenza di un autobus fermo sulla carreggiata opposta ha impedito la fuga dell’uomo. Grazie all’intervento di altri agenti giunti in soccorso, il conducente è stato prontamente fermato. I vigili, vittime dell’aggressione, sono stati fortunatamente salvati in tempo. L’automobilista è stato quindi portato in caserma per le necessarie operazioni di identificazione e per rispondere delle sue azioni.

L’episodio evidenzia il rischio che gli agenti della polizia locale possono incontrare durante il loro lavoro quotidiano, e la necessità di un’efficace collaborazione tra le forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica. Questo incidente ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, dimostrando quanto possa essere pericoloso il comportamento irresponsabile di alcuni automobilisti in situazioni di controllo. Ora si attende un intervento delle autorità competenti per gestire la situazione e prevenire simili incidenti in futuro.