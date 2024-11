Investiti 600 milioni per 1800 km di ciclovie e piste in tutta Italia

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito il suo impegno per le biciclette, rispondendo a chi lo accusa di non sostenerle. Ha annunciato un investimento di 600 milioni di euro per la realizzazione di 1800 chilometri di ciclovie e piste ciclabili in tutta Italia, sottolineando che la sicurezza è una priorità. Salvini ha specificato che le piste ciclabili non possono essere semplicemente contrassegnate con una striscia di vernice tra le fermate dei bus e le aree di carico e scarico merci.

Intervenendo al convegno ‘Fili per il futuro delle città’ allo Iulm di Milano, ha evidenziato l’importanza di creare infrastrutture ciclabili sicure per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. In particolare, ha anticipato che il nuovo codice della strada, che entrerà in vigore entro metà dicembre, conterrà specifiche su come devono essere progettate le piste ciclabili per garantire la sicurezza degli utenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’integrazione della mobilità sostenibile nelle città italiane.

Salvini ha sottolineato che la sicurezza delle piste ciclabili è fondamentale non solo per i ciclisti, ma anche per il corretto funzionamento degli altri mezzi di trasporto. Ha ribadito l’importanza di una pianificazione oculata delle città, in modo che le diverse forme di mobilità possano convivere in modo armonioso. Il suo intervento riflette l’intento del governo di promuovere una mobilità più sostenibile e sicura, che rispetti e integri le esigenze di tutti gli utenti della strada.

Con queste misure, l’obiettivo è quello di rendere le città italiane più vivibili e sicure, incoraggiando l’uso della bicicletta come alternativa al traffico automobilistico. La modernizzazione delle infrastrutture per le biciclette è vista come un passo cruciale per affrontare le sfide della mobilità urbana, contribuendo contemporaneamente alla sostenibilità ambientale. La dichiarazione di Salvini segna un impegno concreto del governo nella pianificazione di spazi urbani più sicuri e accessibili per i ciclisti, in vista di un futuro in cui le biciclette giocheranno un ruolo sempre più centrale nella mobilità cittadina.