Investire nell’Economia del Mare: Una crescita possibile

L’economia del mare sta emergendo come un settore cruciale per lo sviluppo economico italiano, accanto all’innovativa space-economy. Durante la presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato l’importanza di investire in questo comparto tradizionale.

Urso ha sottolineato come il mare possa generare valore, citando l’anno del Giubileo come un’opportunità per enfatizzare il ruolo del settore marittimo. Ha anche richiamato l’attenzione sulla storicità della pesca, definendola la prima attività umana legata al mare, e sull’importanza di comunicare il potenziale di crescita legato all’economia marittima.

Il rapporto, redatto in collaborazione con diversi enti, tra cui l’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare e Unioncamere, evidenzia l’importanza strategica di questo settore nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle risorse marine. Il summit ha offerto un’occasione per discutere le opportunità offerte dall’economia del mare e la necessità di un approccio integrato per massimizzarne il potenziale.