Investire nei servizi comunali: il progetto per Monte San Savino

Da StraNotizie
Investire nei servizi comunali: il progetto per Monte San Savino

Riceviamo e pubblichiamo dalla lista Per Monte San Savino. Siamo attualmente in estate, un periodo utile per riflessioni e per preparare il nuovo bilancio previsionale del Comune. Proponiamo un modo per migliorare i servizi nelle frazioni: trasformare 30.000 euro di canoni di affitto in un investimento di 600.000 euro per la creazione di un centro servizi.

L’idea prevede la costruzione di un nuovo edificio di circa 400 mq, insieme a 170 mq che ospitano attualmente le “Stufe”. Abbiamo già presentato questa proposta in consiglio comunale, insieme a “Monte al Centro”, senza ricevere risposte dalla giunta Bennati. Vogliamo rendere pubblica la nostra verifica e chiediamo all’amministrazione di considerare questa iniziativa nel nuovo bilancio previsionale, in modo da rendere concreta l’opera e smettere di pagare affitti.

La proposta per le “Stufe” è applicabile a qualsiasi sito, basata sull’idea di utilizzare i 30.000 euro annuali attualmente spesi per rimborsare un mutuo di circa 600.000 euro. Questo importo permetterebbe di realizzare un immobile pubblico, moderno e polifunzionale, senza incrementare i costi. Rivolgendoci all’amministrazione Bennati, chiediamo: siete disposti a intraprendere questo percorso?

