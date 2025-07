Investire il 5% del PIL in Difesa: Rilancio o Disastro?

Il tema degli investimenti nel settore della difesa sta acquisendo sempre maggiore importanza in Europa, specialmente alla luce delle attuali sfide geopolitiche. In questo contesto, l’idea di destinare il 5% del PIL italiano alla difesa è oggetto di dibattito.

Attualmente, l’Italia spende circa l’1,5% del suo PIL per la difesa; quindi, per raggiungere il 5%, sarebbero necessari almeno 70 miliardi di euro aggiuntivi annuali. Nonostante l’importo possa sembrare elevato, se investito in filiere industriali italiane e tecnologie avanzate, potrebbe generare sviluppo economico e occupazione.

Un cambiamento di strategia è essenziale. L’Italia ha competenze eccellenti in aziende come Leonardo e Fincantieri, che potrebbero giocare un ruolo centrale nel potenziamento della sovranità tecnologica e industriale. È necessario rivedere l’approccio attuale, che spesso porta il paese a partecipare a programmi internazionali senza reali vantaggi.

Inoltre, l’ottimizzazione delle infrastrutture civili, quali strade e reti di comunicazione, potrebbe integrarsi nella logica della difesa, rendendo il sistema infrastrutturale più efficiente e sicuro.

Il progetto Rearm Europe rappresenta un’opportunità per costruire una nuova economia, centrata su settori strategici come la logistica, l’energia e la sicurezza informatica, simile a quanto avvenuto con la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio nel passato.

Investire nella difesa non deve essere visto come una corsa agli armamenti, ma come un passo verso l’indipendenza industriale e tecnologica, fondamentale per garantire un futuro prospero e sicuro all’Italia e all’Europa nel suo insieme.