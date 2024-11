Investimento mortale di ciclisti a Taranto: un morto e un ferito, caccia all’auto pirata sulla statale 7

Un grave incidente è avvenuto a Taranto, vicino all’ex stabilimento Ilva, dove due ciclisti sono stati investiti da un’auto pirata. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 26 novembre, sulla statale 7 Via Appia, al chilometro 664, mentre i ciclisti viaggiavano in direzione di Massafra. Uno dei ciclisti, di nazionalità romena, è riuscito a contattare i soccorsi, mentre l’altro, un uomo di origine nordafricana di circa 50 anni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il conducente dell’auto coinvolta non si è fermato per prestare assistenza e si è allontanato rapidamente. Secondo le prime informazioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da scarsa visibilità, poiché l’auto ha travolto il ciclista, sbalzandolo a una distanza significativa. Testimoni affermano che la vittima è finita in un fossato dopo un volo di circa 15 metri.

La vicenda è stata presa in carico dal pubblico ministero Francesco Sansobrino, e il corpo della vittima è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine, presenti sul luogo, hanno avviato una ricostruzione della dinamica dell’incidente e sono alla ricerca del veicolo fuggito.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale; la corsia nord della statale 7 è stata temporaneamente chiusa per permettere alle autorità di lavorare sul luogo dell’incidente. L’agenzia Anas ha attivato alcune squadre per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile. Anche il personale del 118 è intervenuto prontamente, insieme alla polizia locale, per accertare l’accaduto e garantire la sicurezza stradale.

Alcuni venditori ambulanti di frutta presenti al momento dell’incidente hanno soccorso inizialmente il ciclista rimasto gravemente ferito, ma purtroppo le sue condizioni si sono rivelate critiche. La dinamica di quanto accaduto è oggetto di indagini da parte delle autorità, che cercano di fare luce su questo tragico incidente stradale.