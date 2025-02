Investimento da 2 miliardi nel settore alimentare italiano

Fuori dall’Europa, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’Italia, seguiti dalla Germania come secondo mercato. Nel 2024, l’avanzo commerciale italiano verso gli Usa raggiunge quasi 39 miliardi di euro, su un totale di 65 miliardi verso paesi extra europei. Questo rende l’Italia uno dei paesi più a rischio in relazione ai dazi annunciati. I prodotti del made in Italy che hanno avuto maggiore successo negli Stati Uniti includono quelli farmaceutici, seguiti da cibo e apparecchi elettrici. Tuttavia, settori come moda, mobili e legno potrebbero subire impatti significativi. Le regioni più vulnerabili a tali dazi sono Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Prandrini, rappresentante di Coldiretti, avverte che con i dazi Usa, fissati al 25%, ci sarebbe una perdita di 2 miliardi di euro sul cibo italiano.