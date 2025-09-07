Investimenti USA in AI: opportunità e sfide per il settore

Il presidente della Consumer Technology Association, che rappresenta 1.200 aziende nel settore e organizza annualmente il CES, commenta l’approccio del presidente americano agli investimenti nell’intelligenza artificiale. Secondo Gary Shapiro, Trump ha dimostrato un forte impegno su questo tema, paragonabile al discorso di Kennedy sul programma spaziale. In particolare, menziona il progetto Stargate, che prevede un investimento significativo per sviluppare infrastrutture relative all’AI.

Shapiro valuta positivamente l’operato di Trump nel settore tecnologico, evidenziando una continuità con le amministrazioni precedenti e un interesse per il quantum computing. Tuttavia, mette in guardia contro i dazi doganali, sottolineando che queste tariffe creano problemi sia alle grandi che alle piccole aziende, impedendo una pianificazione efficace e danneggiando la reputazione degli Stati Uniti.

Riguardo all’intelligenza artificiale, Shapiro si chiede se i benefici possano giustificare i costi, specialmente in termini di impatto ambientale. Sottolinea che l’AI potrebbe affrontare problematiche globali come la produzione alimentare e la salute. Pur riconoscendo le lacune nell’approccio energetico di Trump, nota che ci sono investimenti in fonti alternative, come il nucleare.

Per quanto riguarda l’Europa, Shapiro critica le regolamentazioni che, pur creando standard globali come il GDPR, risultano più gravose per le piccole imprese. Sottolinea che le aziende europee stanno lottando per competere a causa di queste normative.

Infine, il CES mira a favorire le innovazioni globali, con particolare attenzione al quantum computing, che sarà un tema centrale nelle future edizioni dell’evento.