Investimenti Toyota in Emilia-Romagna e sfide di mercato

A Bologna, il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha incontrato il gruppo dirigente di Toyota Material Handling per discutere la situazione attuale dell’azienda. Durante l’incontro, le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazioni per le dinamiche di mercato e per le strategie aziendali di Toyota, richiedendo chiarezza.

De Pascale ha evidenziato l’importanza degli investimenti di Toyota nella produzione, nello sviluppo di nuovi modelli e nella ricerca, sottolineando il sostegno della Regione per i contratti di sviluppo e i piani di investimento nei tre stabilimenti dell’Emilia-Romagna, che rivestono un ruolo fondamentale per il territorio.

Presenti all’incontro anche il vicepresidente Vincenzo Colla, l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, e vari dirigenti di Toyota, tra cui Ernesto Domìnguez e Michele Candiani. L’azienda ha confermato il suo impegno negli investimenti programmati e l’intenzione di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

De Pascale ha quindi espresso la necessità di affiancare il rinnovamento della gamma prodotti al mantenimento della produzione vigente e della divisione ricerca e sviluppo, per valorizzare le competenze presenti. È stato deciso di programmare un nuovo incontro per monitorare lo sviluppo industriale e discutere le previsioni occupazionali, da fissare prima del bilancio preventivo.

L’incontro ha riguardato anche le organizzazioni sindacali, che hanno espresso un giudizio positivo sugli investimenti futuri nei siti di Bologna, Casalecchio e Ferrara, ma hanno manifestato forti preoccupazioni per la strategia industriale complessiva e per i modelli futuri destinati agli stabilimenti della regione.