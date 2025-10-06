Investimenti pubblici in Campania: un motore per il Sud

Il conto alla rovescia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è iniziato, con l’obiettivo di utilizzare i 194 miliardi disponibili entro agosto 2026. Le Regioni e gli Enti Locali hanno accelerato i loro programmi, superando in alcuni casi le amministrazioni centrali.

La Campania si distingue per aver speso 13,03 miliardi su 26.535 progetti, risultando il motore del Sud. Le risorse sono state investite principalmente in trasporti, riqualificazione urbana, opere idriche e messa in sicurezza del territorio. La Lombardia è in testa con 17 miliardi spesi per 44.533 progetti, con Milano e la sua area che guidano gli interventi in mobilità sostenibile e digitalizzazione. L’Emilia-Romagna, con 9,9 miliardi per 22.334 progetti, si concentra su sicurezza del territorio, sanità e mobilità, con Bologna attiva in progetti digitali.

Negli ultimi due anni, i comuni del Mezzogiorno hanno intensificato gli investimenti in opere pubbliche. Secondo l’ultimo rapporto della Svimez, tra il 2022 e il 2024, la spesa municipale per infrastrutture è aumentata del 75,3%, passando da 4,2 a 7,3 miliardi di euro, superando l’incremento dei comuni del Centro-Nord. In questo contesto, la Campania ha incrementato gli investimenti passando da oltre un miliardo a 1,745 miliardi, piazzandosi subito dopo la Lombardia.

Anche il Sud mostra segni di crescita sostanziale: in Puglia, si è passati da 668 milioni a oltre 1,1 miliardi; in Sicilia, da 654 a 1,2 miliardi; in Calabria, gli investimenti sono raddoppiati da 390 a 817 milioni. La Basilicata è passata da 153 a 294 milioni. Complessivamente, tra il 2022 e il 2024, i municipi italiani hanno investito 21,7 miliardi in opere pubbliche, con una crescita del 64,9% rispetto all’inizio del periodo.