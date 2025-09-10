Investimenti piemontesi per la ricerca e innovazione aerospaziale

Il progetto “IDEAS” del Politecnico di Torino prevede l’acquisto di diverse attrezzature avanzate per il settore aerospaziale. Tra gli acquisti ci sono una galleria del vento per testare velivoli di nuova generazione, un simulatore per analizzare le condizioni di vita su Luna e Marte, e un laboratorio dedicato all’uso di idrogeno criogenico. L’Università di Torino parteciperà al bando con il progetto “Synthtesis”, investendo in nuove tecnologie per la neuroimmagine e dispositivi indossabili per la ricerca medica e sociale. Anche l’Università del Piemonte Orientale rinforzerà i laboratori di biosicurezza per studiare malattie con alta trasmissibilità. Questi sono solo alcuni dei 27 progetti finanziati dalla Regione Piemonte Infra+ con fondi europei per migliorare le infrastrutture di ricerca.

L’investimento totale per queste iniziative raggiunge cento milioni di euro, comprensivi dei cofinanziamenti universitari. Dieci dei progetti sono interateneo, mentre altri coinvolgono collaborazioni con enti di ricerca. I settori interessati spaziano dalla microelettronica alla manifattura avanzata, dall’economia circolare alla telemedicina. Sono previsti acquisti di strumentazioni per testare veicoli a guida autonoma e potenziamenti nei laboratori per l’innovazione agroalimentare.