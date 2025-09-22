21.1 C
Investimenti per l’innovazione sociale in Italia

Da StraNotizie
La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore si impegna a promuovere l’innovazione sociale, culturale e ambientale attraverso diverse iniziative. Questa organizzazione funge da collegamento tra filantropia e impresa, mirando a supportare startup, imprese e cooperative durante il loro percorso di sviluppo, offrendo sia risorse economiche che competenze.

La finanza tradizionale spesso si concentra solo sui numeri, mentre la finanza a impatto valuta anche l’effetto di tali numeri sulle persone e sui territori. FSVGDA, erede di storiche realtà filantropiche, si dedica all’impact investing, combinando capacità di investimento e advisory per favorire iniziative imprenditoriali ad alto impatto sociale.

Tra i progetti chiave vi sono i programmi come “Get it!”, “Impact4Coop” e “Impact4Art”, progettati per sostenere l’innovazione nei settori culturali e sociali, che solitamente non sono al centro dell’attenzione degli investitori tradizionali. Fino ad oggi, la Fondazione ha investito 13 milioni di euro in numerose iniziative e ha dato vita a oltre 160 percorsi di incubazione e mentorship.

Il modello della Fondazione integra la richiesta di competenze con l’impatto desiderato. Le attività di capacity building sono fondamentali per attrarre investimenti in settori poco esplorati come quello sociale e culturale. FSVGDA offre anche opportunità di investimento significative, variando da 100mila a 1,5 milioni di euro.

In particolare, i programmi “Impact4Coop” e “Impact4Art” si focalizzano sul rafforzamento delle cooperative sociali e delle imprese culturali, favorendo la loro crescita e innovazione. Inoltre, l’Evaluation Lab fornisce consulenza strategica e supporto nella valutazione dell’impatto sociale, contribuendo al successo delle imprese e delle organizzazioni del Terzo Settore.

