Investimenti nella sanità lucana per cure di qualità

Matera – La sanità in Basilicata sta registrando significativi progressi grazie all’impegno dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico. Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, ha espresso il suo supporto per le azioni intraprese, sottolineando i risultati ottenuti negli ospedali di Potenza e Matera.

All’Ospedale San Carlo di Potenza, con il consenso della famiglia di un giovane di 17 anni deceduto, è stato possibile effettuare un prelievo multiorgano, offrendo una nuova opportunità a molti pazienti in attesa di un trapianto. Contemporaneamente, presso il “Madonna delle Grazie” di Matera, la collaborazione tra pronto soccorso, rianimazione, radiologia e chirurgia ha salvato due bambini, di 5 e 8 anni, coinvolti in un grave incidente stradale.

Giordano ha affermato che questi eventi rappresentano un progresso significativo per la sanità lucana, esprimendo l’aspettativa di servizi moderni ed efficienti per i cittadini. Ha sottolineato l’importanza di continuare a investire nella formazione dei medici, nel potenziamento delle competenze e nei presidi territoriali, per garantire una sanità pubblica più accessibile e giusta.

Ha inoltre ringraziato l’assessore Latronico, il direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo, il direttore sanitario, Andrea Gigliobianco, e tutto il personale sanitario, definendoli professionisti competenti e appassionati che ogni giorno assicurano cure di qualità, spesso in situazioni difficili. Infine, ha ribadito che l’obiettivo è ammodernare i presidi ospedalieri, rafforzare la sanità di prossimità e garantire standard omogenei in tutta la regione.