mercoledì – 8 Ottobre 2025
Salute

Investimenti nella sanità a Venezia: oltre 57 milioni in arrivo

Il 7 ottobre 2025, la Giunta ha approvato un finanziamento di 57,4 milioni di euro per la sanità in Veneto, con particolare attenzione alla provincia di Venezia. La consigliera regionale Francesca Scatto ha sottolineato che parte di queste risorse sarà destinata all’Ulss 3 Serenissima.

In particolare, per l’Ospedale Spoke di Mirano, è previsto un investimento di 22 milioni di euro per il primo stralcio dell’adeguamento strutturale e funzionale, che include la realizzazione di nuovi spazi per i servizi materno-infantili e la morgue. Inoltre, oltre 7 milioni di euro verranno utilizzati per potenziare la radioterapia all’Ospedale dell’Angelo, attraverso l’installazione di un impianto di Tomoterapia.

In totale, i lavori programmati sul territorio veneziano raggiungeranno quasi 30 milioni di euro. Questo investimento indica l’importanza che la regione attribuisce al settore sanitario e al suo sviluppo nel territorio. La consigliera ha espresso il suo orgoglio nel vedere questi progressi, sottolineando il ruolo significativo che il territorio di Venezia giocherà negli anni a venire.

