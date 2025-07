Investimenti militari e debito pubblico: un rischio per l’Italia

La relazione tra investimenti nel settore militare e l’economia è al centro di un dibattito attuale, soprattutto in contesti come quello italiano, dove l’indebitamento pubblico rappresenta una sfida significativa. L’effetto moltiplicativo della spesa militare sul reddito è un elemento chiave da considerare: per ogni euro investito, si stima una crescita economica compresa tra 0,6 e 1,2 euro. Tuttavia, se questi investimenti sono finanziati attraverso il deficit, è cruciale che il valore del moltiplicatore sia almeno pari a 1 per evitare un incremento insostenibile del debito pubblico.

La natura degli investimenti gioca un ruolo determinante. Acquisti di armamenti da paesi esteri tendono a generare un basso effetto moltiplicativo, contrastato invece dagli investimenti finalizzati a migliorare le proprie infrastrutture difensive, che stimolano innovazione e produttività. Secondo uno studio della London Business School, gli investimenti in difesa non solo supportano la crescita durante i conflitti, ma continuano a esibire effetti positivi anche in pace, incentivando la spesa pubblica verso settori innovativi.

Nel contesto europeo, l’allocazione della spesa militare verso ricerca e sviluppo è significativamente inferiore a quella degli Stati Uniti. Solo il 4,5% della spesa europea è dedicato a questo ambito, rispetto al 16% americano. Questo richiede una revisione strategica della spesa difensiva in Europa per promuovere l’industria tecnologica locale, per affrontare la stagnazione della produttività italiana, che ha visto anche deboli performance nei ranking mondiali.

In sintesi, l’opportunità di coniugare spesa militare e innovazione tecnologica potrebbe rappresentare un passo cruciale per il rilancio economico dell’Italia e dell’Europa nel panorama internazionale.