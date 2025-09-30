24.6 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Viaggi

Investimenti miliardari per il turismo in Italia

Da StraNotizie
Investimenti miliardari per il turismo in Italia

Il primo Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC) si è svolto a Roma, portando buone notizie per il turismo italiano. Durante l’evento, Gloria Guevara, ceo ad interim del WTTC, ha annunciato un investimento di otto miliardi di euro nel settore turistico dell’Italia, il più grande mai realizzato dal WTTC in un paese.

Il Summit ha visto la partecipazione di importanti membri e ceo di grandi aziende del settore, i quali hanno deciso di unirsi per promuovere significativi investimenti in Italia. Questa collaborazione ha dimostrato la fiducia globale nel potenziale e nell’attrattività del paese, indicato come catalizzatore per nuove opportunità di crescita e sviluppo economico.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha commentato questo evento come un’opportunità straordinaria per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore. Ha evidenziato che gli investimenti contribuiranno anche alla creazione di nuovi posti di lavoro, sottolineando il ruolo del turismo come ascensore sociale per le nuove generazioni. La ministra ha attribuito il successo alla stabilità e all’affidabilità che l’Italia ha riportato grazie alle iniziative del governo, il quale ha ripristinato la credibilità internazionale del paese.

Infine, è stata annunciata la prossima edizione del Summit, che si svolgerà a Malta, continuando così a promuovere il turismo come settore chiave per l’economia e lo sviluppo sociale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Consulente immobiliare cercasi
Articolo successivo
Solidarietà per gli animali in difficoltà con Coop Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.