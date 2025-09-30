Investimenti miliardari per il turismo in Italia

Il primo Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC) si è svolto a Roma, portando buone notizie per il turismo italiano. Durante l’evento, Gloria Guevara, ceo ad interim del WTTC, ha annunciato un investimento di otto miliardi di euro nel settore turistico dell’Italia, il più grande mai realizzato dal WTTC in un paese.

Il Summit ha visto la partecipazione di importanti membri e ceo di grandi aziende del settore, i quali hanno deciso di unirsi per promuovere significativi investimenti in Italia. Questa collaborazione ha dimostrato la fiducia globale nel potenziale e nell’attrattività del paese, indicato come catalizzatore per nuove opportunità di crescita e sviluppo economico.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha commentato questo evento come un’opportunità straordinaria per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore. Ha evidenziato che gli investimenti contribuiranno anche alla creazione di nuovi posti di lavoro, sottolineando il ruolo del turismo come ascensore sociale per le nuove generazioni. La ministra ha attribuito il successo alla stabilità e all’affidabilità che l’Italia ha riportato grazie alle iniziative del governo, il quale ha ripristinato la credibilità internazionale del paese.

Infine, è stata annunciata la prossima edizione del Summit, che si svolgerà a Malta, continuando così a promuovere il turismo come settore chiave per l’economia e lo sviluppo sociale.