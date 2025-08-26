Investimenti italiani in Tunisia: opportunità e sinergie

Investment Africa 2025 è un evento che si svolgerà a Tunisi con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di relazioni commerciali tra le imprese italiane e gli operatori economici tunisini. Organizzato da Delta Center con il supporto di Confimprese Italia, Confimprese Tunisia e CONECT Tunisia, l’evento avrà luogo al Carthage Thalasso Resort dal 25 al 27 settembre.

Il fulcro di questo incontro sarà facilitare il dialogo e la collaborazione tra le aziende, trasformando interessi reciproci in progetti concreti. Non si tratterà di un convegno teorico, ma di tre giorni di incontri B2B, visite aziendali e opportunità di networking, mirati a far conoscere il contesto produttivo tunisino alle piccole e medie imprese italiane.

L’iniziativa intende offrire un accesso pratico e sicuro al mercato tunisino, affrontando le difficoltà che le aziende italiane spesso incontrano nell’esplorare nuove opportunità. I benefici per le imprese italiane includono una riduzione dei tempi di accesso al mercato, contatti diretti con partner affidabili e la scoperta di nuove opportunità di business. Al contempo, gli operatori tunisini potranno accedere a tecnologie e know-how italiani, aumentando la loro competitività.

Inoltre, Investment Africa 2025 promuove anche il rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Tunisia, posizionando quest’ultima come hub strategico per l’accesso ai mercati africani e mediterranei. La collaborazione tra le organizzazioni coinvolte mira a instaurare un percorso di cooperazione a lungo termine, trasformando questo evento in un punto di partenza per future alleanze commerciali.