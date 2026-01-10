Investimenti in Sicilia

La Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione ha esaminato 1.106 pratiche. Di queste, 865 hanno ricevuto pareri positivi, relativi a investimenti per oltre 7 miliardi. La Commissione tecnica ha svolto il proprio lavoro di valutazione e ha espresso i propri pareri in merito alle pratiche presentate. I pareri positivi rappresentano la maggioranza delle pratiche esaminate e sono relativi a investimenti di grande portata. La Regione ha quindi autorizzato investimenti per un valore complessivo di oltre 7 miliardi, che potranno avere un impatto significativo sull’economia locale.