6.8 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Attualità

Investimenti in Sicilia

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

La Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione ha esaminato 1.106 pratiche. Di queste, 865 hanno ricevuto pareri positivi, relativi a investimenti per oltre 7 miliardi. La Commissione tecnica ha svolto il proprio lavoro di valutazione e ha espresso i propri pareri in merito alle pratiche presentate. I pareri positivi rappresentano la maggioranza delle pratiche esaminate e sono relativi a investimenti di grande portata. La Regione ha quindi autorizzato investimenti per un valore complessivo di oltre 7 miliardi, che potranno avere un impatto significativo sull’economia locale.

Articolo precedente
Occupazione scuola Virgilio a Roma
Articolo successivo
Iran in fiamme: proteste e violenze
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.