Investimenti in sanità: l’Italia deve cambiare rotta ora

L’attenzione sulla salute pubblica è cruciale per garantire un sistema sanitario efficace e sostenibile. Recenti dichiarazioni da parte di esperti e associazioni sanitarie evidenziano la necessità di un investimento maggiore e di una valorizzazione del personale sanitario in Italia.

L’AMSI, insieme ad altre organizzazioni mediche, ha accolto favorevolmente la “Carta di Roma”, che sottolinea l’importanza di una clausola di resilienza sanitaria. Questa misura permetterebbe di superare i vincoli di spesa imposti a livello europeo, per favorire investimenti in prevenzione e nella gestione delle malattie croniche. Il Prof. Foad Aodi, portavoce di AMSI, ha sottolineato come l’Italia investa attualmente solo il 6,2% del suo PIL in sanità, rispetto a una media europea del 9%. Inoltre, i redditi dei professionisti italiani sono significativamente inferiori a quelli dei colleghi europei: i medici guadagnano il 35% in meno rispetto a Germania e Francia, mentre gli infermieri percepiscono fino al 50% in meno rispetto a paesi come Norvegia e Svizzera.

Tra le proposte delle associazioni, si evidenzia la necessità di creare un fondo europeo per la formazione continua del personale sanitario e di abbattere le disparità salariali. Si richiede anche un piano speciale per fornire supporto ai sistemi sanitari in difficoltà e un approccio comune per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

In aggiunta, si sta affrontando il problema della medicina difensiva, che pesa sulla spesa pubblica e compromette la qualità delle cure. Si stima che il costo annuale di queste pratiche in Italia superi i 10 miliardi di euro. Per promuovere una sanità efficiente, le organizzazioni chiedono un aumento consistente degli investimenti in prevenzione, sostenendo che ogni euro speso in questo settore può portare a un risparmio di quattro euro in cure future.