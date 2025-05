Investimenti in Ricerca: Urgente Appello per l’Italia

La ricerca scientifica è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia, ma il settore continua a far fronte a risorse limitate e gestione poco trasparente. Antonio Musarò, professore della Sapienza Università di Roma e membro dello Scientific Board di Ibsa Foundation, ha evidenziato il grave divario tra Italia e altre grandi economie in termini di investimenti in ricerca. Secondo dati OECD 2022, l’Italia investe solo l’1,3% del PIL nella ricerca, ben al di sotto del 2,3% della Francia e del 3,1% della Germania, e sotto la media europea del 2,2%.

Musarò ha sottolineato l’importanza di implementare risorse strutturali per la ricerca, proponendo di aumentare l’investimento al 0,75% del PIL. Ha inoltre evidenziato che i problemi vanno oltre le sole questioni di denaro, riguardando anche le tempistiche e la metodologia nella distribuzione dei fondi. La valutazione dei progetti, ad esempio, ha mostrato ritardi significativi, come dimostrano i 14 mesi medi tra la presentazione delle proposte e la comunicazione dei risultati degli ultimi bandi.

Musarò ha chiesto un intervento del governo e del ministero dell’Università e della Ricerca per affrontare queste problematiche, auspicando la creazione di un’agenzia che gestisca i fondi pubblici in modo competitivo, autonomo e trasparente. Il settore della ricerca merita criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti e risultati chiari e tempestivi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com