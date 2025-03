Investimenti in Puglia: La Terra Fertile per il Turismo

Stiamo vivendo un periodo significativo per la Regione Puglia, caratterizzato da un notevole afflusso di investitori internazionali, frutto anche dell’intuizione di dieci anni fa del presidente Michele Emiliano. Rocco De Franchi, responsabile della comunicazione istituzionale, ha evidenziato come la Regione supporti questi investitori attraverso un uso oculato delle risorse europee. In occasione della fiera del turismo BTM 2025, che si tiene alla Fiera del Levante di Bari, De Franchi ha sottolineato l’importanza di comunicare un’immagine qualitativa della Puglia. È essenziale orientare la comunicazione e la promozione turistica verso nuovi canali, distaccandosi dai metodi tradizionali. L’obiettivo è attrarre il turismo esperienziale, rivolgendosi a viaggiatori singoli, gruppi organizzati e appassionati di cicloturismo. La Regione Puglia si propone di offrire un pacchetto di esperienze autentiche in una comunità accogliente, desiderosa di ospitare cittadini temporanei. La strategia mira a valorizzare le peculiarità locali, promuovendo una Puglia che si distingue per la qualità delle sue offerte turistiche e per l’accoglienza calorosa.