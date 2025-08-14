23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Investimenti in Acqua: Crescita Necessaria in Europa

Negli ultimi anni, gli investimenti nelle infrastrutture idriche stanno guadagnando rilevanza in Europa, anche se molti media si concentrano su altri settori come l’intelligenza artificiale. Questi investimenti sono motivati dalla necessità di affrontare i cambiamenti climatici e di rinnovare sistemi datati.

In Italia, la sfida climatica si fa sentire, con le alluvioni in Emilia-Romagna che hanno portato a un programma di investimenti di 1,2 miliardi di euro per ripristinare le reti idriche danneggiate e migliorare la gestione delle acque piovane. Il progetto prevede, tra l’altro, la costruzione di muri di contenimento e l’ampliamento dei bacini di raccolta.

Allo stesso tempo, per contrastare la scarsità d’acqua, il governo italiano ha destinato 600 milioni di euro per modernizzare i sistemi igienico-sanitari, come dimostra il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue a Calvisano.

In Svizzera, Zurigo sta investendo 186 milioni di euro per costruire un tunnel che devierà le acque piovane dal fiume Sihl al lago di Zurigo, prevenendo inondazioni che potrebbero causare danni economici elevati.

In Germania, Dresda sta mettendo in campo 630 milioni di euro per garantire l’approvvigionamento idrico del polo europeo dei semiconduttori, mentre in Francia, la regione dell’Île-de-France sta investendo un miliardo di euro in tecnologie di depurazione avanzate per affrontare i microinquinanti.

Infine, nel Regno Unito, l’autorità di regolamentazione ha autorizzato un record di 126 miliardi di euro per il miglioramento del sistema idrico, volto a ridurre le perdite e ad aumentare la capacità di stoccaggio.

