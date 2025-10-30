Investimenti idrici in Puglia: nuove opere contro la siccità

La giunta Emiliano ha deciso di investire quasi 1,5 milioni per migliorare il consolidamento e l’efficienza idraulica a valle della diga di Occhito, nel Foggiano. Questo finanziamento, parte del programma “Difesa del suolo”, mira a ridurre il rischio idrogeologico e a rafforzare la capacità della diga. Si tratta di un intervento nell’ambito di un progetto più ampio del valore di 12 milioni di euro, che ha avuto un iter amministrativo complicato. Sebbene non risolva la crisi idrica in Puglia, rappresenta un passo nella direzione giusta.

Non solo Puglia, ma anche le regioni limitrofe stanno adottando misure per affrontare la siccità. La Puglia dipende da invasi estranei, in particolare dalle dighe lucane e molisane. Recentemente, è stato pubblicato un decreto del ministro delle infrastrutture con un finanziamento di oltre 113 milioni di euro per la diga di Rendila, che consentirà un volume d’acqua di 20 milioni di metri cubi, contribuendo così all’approvvigionamento idrico.

Per combattere la siccità, la Puglia necessiterebbe di 1,3 miliardi per completare opere infrastrutturali fondamentali, come dissalatori, depuratori e nuovi acquedotti. Il piano anti crisi regionale sottolinea una programmazione già in atto per oltre 630 milioni e ulteriori 735 milioni in arrivo da vari fondi. Complessivamente, si stima un bisogno di investimenti di circa 2,6 miliardi.

Di questo, oltre un miliardo è destinato all’uso potabile, 800 milioni per ridurre perdite e diversi progetti per il settore irriguo. Ulteriori interventi sono previsti su tutti gli invasi, come il raddoppio della diga del Sinni e la realizzazione del dissalatore del Tara.