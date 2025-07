Investimenti green in Italia: sfide e opportunità future

L’argomento della sostenibilità ambientale sta guadagnando sempre più rilevanza, specialmente in relazione agli obiettivi di riciclo e gestione dei rifiuti. In questo contesto, l’Italia si distingue nel panorama europeo per il suo impegno nel raggiungimento delle normative fissate dall’Unione Europea.

Secondo il Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali 2025, pubblicato dalla Commissione Europea, l’Italia necessita di investimenti annuali pari a 39,7 miliardi di euro, a prezzi del 2022, per conseguire le proprie ambizioni ambientali nei settori della riduzione dell’inquinamento, dell’economia circolare, della gestione delle risorse idriche e della tutela della biodiversità. Tuttavia, il Paese destina solo 31,4 miliardi di euro all’anno, di cui gran parte è costituita da finanziamenti dell’Unione Europea.

Questo crea un divario di circa 8,3 miliardi di euro, corrispondente allo 0,4% del PIL nazionale, inferiore alla media europea dello 0,77%. Sebbene questo gap si sia ridotto rispetto ai 10,2 miliardi registrati in precedenti rapporti, resta comunque un’importante sfida da affrontare.

La Commissione stima che la maggior parte di questi investimenti dovrebbe concentrarsi sull’economia circolare, necessitando di circa 17,6 miliardi di euro annualmente. Le altre voci di spesa includono circa 9,2 miliardi di euro per la prevenzione dell’inquinamento, 8,1 miliardi per la gestione delle risorse idriche e 4,8 miliardi per la tutela della biodiversità.

Infine, il rapporto evidenzia le principali sfide per l’Italia, come la necessità di ridurre gli inquinanti atmosferici, migliorare il trattamento delle acque reflue e preservare gli habitat naturali e le specie in pericolo.