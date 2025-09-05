Investimenti Esteri: Spagna Sorpassa Italia nel Settore Economico

La Spagna sta attirando un volume di investimenti esteri significativamente superiore rispetto all’Italia, con un incremento del 60%. In un periodo che va dal 2015 al 2024, la Spagna ha ricevuto 304 miliardi di euro in investimenti diretti esteri (Ide), mentre l’Italia ha totalizzato 191 miliardi. Questa informazione emerge da uno studio di Amazon e Teha, presentato al Forum economico di Cernobbio.

L’analisi evidenzia come i 856 progetti greenfield avviati in Spagna abbiano generato 72.416 nuovi posti di lavoro, a fronte dei 303 progetti in Italia, che hanno creato 40.006 occupazioni. Questo scarto è significativo, considerando le similitudini economiche e culturali tra i due Paesi.

La ricerca individua i principali motivi di questo divario di 113 miliardi di euro, suggerendo misure politiche per aumentare l’attrattività per gli investimenti in entrambi i Paesi. Tra le ragioni identificate, Giorgio Busnelli, country manager di Amazon Italia, sottolinea che, nonostante l’Italia presenti solidi settori manifatturieri e un grande potenziale innovativo, la complessità burocratica, l’elevato cuneo fiscale e una minore partecipazione al mercato del lavoro limitano la capacità del Paese di attrarre capitali internazionali con la stessa velocità della Spagna.