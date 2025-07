Investimenti esteri in Italia: il governo Meloni fa la differenza

L’attrattività dell’Italia per gli investimenti esteri è un tema di crescente interesse, soprattutto in un contesto economico globale complesso. Secondo recenti dichiarazioni, il governo di Giorgia Meloni sta contribuendo significativamente a questo trend positivo.

In un intervento, la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci, ha sottolineato come l’Italia stia recuperando posizioni nel panorama economico internazionale, con lo spread tornato ai livelli del 2008. Questo risultato è attribuito alla stabilità e all’affidabilità del governo attuale.

Petrucci ha anche commentato l’incoerenza dell’opposizione politica, in particolare riguardo agli accordi sui dazi, evidenziando le differenze nelle strategie economiche tra le diverse forze politiche. Il contesto attuale sembra dunque favorire l’Italia come meta di investimenti, spinta da riforme e politiche mirate a garantire maggiore sicurezza per gli investitori stranieri.