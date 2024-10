Investimenti errati e fallimenti: una lezione da apprendere

Carlo De Benedetti, che compirà 90 anni il 14 novembre, è stato per lungo tempo il leader del gruppo Cir, un conglomerato che includeva nomi come Olivetti e Repubblica. Dopo aver passato la gestione ai suoi figli, ha proseguito con investimenti in ambito editoriale e finanziario, ma senza replicare il successo del passato. Le sue iniziative recenti, in particolare nel settore editoriale e nella tecnologia medica, hanno affrontato gravi difficoltà.

Nel 2020, De Benedetti ha lanciato il quotidiano “Domani”, con l’intento di posizionarlo come una voce critica e indipendente nel panorama mediatico. Tuttavia, anche questo progetto ha mostrato segni di crisi, registrando perdite di 1,9 milioni di euro nel 2023. De Benedetti ha espresso forti critiche nei confronti della gestione di “Repubblica” da parte di John Elkann, definendo le sue scelte come “distruttive”.

Oltre alla stampa, De Benedetti ha investito attraverso la mini-holding Per spa, controllata da Romed, ma i risultati sono stati deludenti: nel 2023, Per spa ha registrato la mancanza di ricavi e una perdita di 198.344 euro. Anche il settore immobiliare ha subito colpi duri, con la chiusura della società Umbria srls, attribuita all’impossibilità di raggiungere obiettivi prefissati.

De Benedetti ha cercato fortune anche nel settore delle start-up tecnologiche nel campo della medicina, ma i risultati sono stati disastrosi. BetaGlue Technologies, un’azienda attiva nella radioterapia, ha segnalato perdite di 4,12 milioni di euro. La Twh Eye srl, che operava nella chirurgia ortopedica e oftalmologica, ha riportato zero ricavi e perdite di 118.284 euro nel 2023. Stessa sorte per Twh Hypertension, con perdite di 66.044 euro.

Negli ultimi anni, Carlo De Benedetti ha quindi affrontato un consistente declino economico, evidenziato da perdite finanziarie significative in numerosi ambiti di investimento, dai progetti editoriali a quelli innovativi. Né la gestione di Olivetti né la partecipazione nel gruppo energetico Sorgenia sono riuscite a ottenere i risultati sperati. Il suo percorso imprenditoriale attuale è così contraddistinto da un accumulo di insuccessi, che ha segnato un netto contrasto con il suo passato di successo nel mondo degli affari.