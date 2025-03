Investimenti Energetici: Oltre 23 Miliardi di Euro da Terna in Dieci Anni

Favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e aumentare la capacità di trasporto della rete elettrica nazionale sono gli obiettivi principali del Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, presentato a Roma da Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna. All’evento hanno partecipato Igor De Biasio, presidente di Terna, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Entro il 2030 entreranno in funzione infrastrutture elettriche cruciali per la transizione energetica del Paese, tra cui il Tyrrhenian Link, l’Adriatic Link, il collegamento tra Sardegna, Corsica e Toscana, e il ponte energetico Italia-Tunisia. Terna, con questa iniziativa, rafforza il proprio ruolo per un futuro sostenibile e decarbonizzato, contribuendo attivamente alla modernizzazione della rete elettrica nazionale e alla promozione delle energie rinnovabili nel contesto della transizione energetica globale. L’implementazione di queste infrastrutture rappresenta un passo fondamentale verso un sistema energetico più efficiente e sostenibile.