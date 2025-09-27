Investimenti e lavoro in Italia: focus sulla sicurezza sul posto

Due persone sono sotto inchiesta per la morte di Rosario Di Palma, un carrellista di 51 anni, deceduto sul luogo di lavoro nella notte del 23 settembre alla Prima Eastern di Torino di Sangro. L’incidente si è verificato quando è stato schiacciato da un sacco di materiali.

Le indagini sono state avviate per chiarire le cause dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Le due persone indagate potrebbero essere legate alla gestione della sicurezza sul lavoro in azienda.

Questo episodio ha suscitato preoccupazione riguardo alle misure di sicurezza nei posti di lavoro, in particolare nei settori che comportano manovre con attrezzature pesanti e movimentazione di materiali. Le autorità competenti continueranno a esaminare la situazione e raccoglieranno testimonianze e dati per garantire che venga fatta luce sull’accaduto.