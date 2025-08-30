Investimenti Dogecoin: nuove società emergenti negli USA

Un recente report di Fortune ha rivelato che l’avvocato di Elon Musk, Alex Spiro, guiderà una nuova società progettata per raccogliere 200 milioni di dollari da investire in Dogecoin (DOGE). L’iniziativa è sostenuta da House of Doge, un ente creato dalla Dogecoin Foundation.

La nuova società ha l’obiettivo di raccogliere almeno 200 milioni di dollari per detenere Dogecoin nel proprio bilancio, offrendo agli investitori la possibilità di partecipare al mercato senza dover possedere direttamente il token. Al momento, i dettagli sulla struttura e sulla data di lancio del progetto non sono stati resi noti.

Alex Spiro, partner dello studio legale Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, è già noto per aver rappresentato clienti di alto profilo come Elon Musk. Recentemente, si è assistito a una crescita di società quotate in borsa che si sono dedicate a raccogliere fondi per acquistare e detenere criptovalute nei loro bilanci. Anche se Dogecoin è meno dominante di Bitcoin ed Ether, ha comunque un seguito devoto.

Nel 2025, Neptune Digital Assets ha annunciato l’acquisto di 1 milione di Dogecoin a un prezzo medio, rafforzando così il proprio portafoglio di criptovalute. A luglio, Bit Origin ha rivelato di aver raccolto fino a 500 milioni di dollari per costruire una tesoreria basata su DOGE, diventando così la prima azienda americana con Dogecoin come asset principale.

Tesla, l’azienda di Musk, ha dichiarato di possedere Dogecoin e ha iniziato ad accettarlo per alcuni acquisti dal 2022. Musk ha avuto un’influenza notevole su Dogecoin, attirando attenzione tramite commenti pubblici e partecipazioni in eventi mediatici, ma ha anche affrontato cause legali riguardo presunti manipolazioni di mercato.