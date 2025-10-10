Investigazione Tesla: auto a guida autonoma nel caos USA

Tesla è finita sotto inchiesta da parte del governo statunitense dopo segnalazioni che indicano come le sue auto a guida autonoma abbiano violato le norme del traffico, come circolare contromano e non fermarsi ai semafori rossi. L’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico stradale (NHTSA) ha identificato 58 casi in cui le auto elettriche avrebbero commesso tali infrazioni. Circa 2,9 milioni di veicoli dotati della tecnologia di guida autonoma completa sono coinvolti nell’indagine.

La NHTSA ha avviato una valutazione preliminare per esaminare la “Full Self-Driving (Supervised)”, un’opzione a pagamento per i proprietari Tesla che consente cambi di corsia e svolte, richiedendo comunque attenzione da parte del conducente per intervenire in qualsiasi momento. Secondo il rapporto della NHTSA, si sono verificati sei incidenti causati dai veicoli che si sono messi in movimento a un semaforo rosso, di cui quattro hanno comportato feriti.

Le autorità del traffico hanno riferito che Tesla ha preso provvedimenti per risolvere il problema di auto che passavano col rosso in un incrocio specifico nel Maryland, dove le infrazioni erano frequenti. L’agenzia esaminerà anche segnalazioni di veicoli che invadevano la corsia opposta durante le svolte, con alcuni incidenti che hanno fornito “poche indicazioni al conducente o opportunità di intervenire”.

Inoltre, Tesla è già sotto indagine per i sistemi di chiusura delle porte delle sue Model Y, a seguito di casi in cui dei bambini sarebbero rimasti intrappolati all’interno. In alcune situazioni, i genitori hanno scelto di rompere i finestrini per liberare i bambini. Nel frattempo, Tesla ha recentemente lanciato modelli più economici di due delle sue auto più popolari per competere con veicoli elettrici a basso costo, spesso prodotti da aziende cinesi.