Investigatore, corna e finale inaspettato a C’è Posta Per Te

Finalmente una nuova storia di corna (o come dice Maria ‘di un amore interrotto’) a C’è Posta Per Te. Enzo è arrivato alla corte di Maria De Filippi per riconquistare la sua compagna, Tiziana, convinta di essere stata tradita.

“Enzo chiama per Tiziana, che dopo sei anni di convivenza lei un mese e mezzo fa l’ha lasciato con la convinzione che l’abbia tradita. Lui mi ha detto ‘Io non l’ho tradita e se vengo qui è perché penso che ci sia ancora amore, ho solo fatto il piacione’. Racconta che lei è gelosa e che lui è un tipo molto estroverso. Lui nel giugno del 2023 trova lavoro a Gardaland, Tiziana lo controlla. Lui le dà tutti i torni settimanali, così quando lui torna in ritardo le fa delle scenate. lei inizia a sospettare e lui intanto conosce una collega con cui si intrattiene qualche volta. Un giorno Tiziana sale in macchina e vede il sedile spostato rispetto alla solita posizione, così assume un investigatore privato e mette un gps sulla macchina. L’estate è calda e lui sposta spesso la macchina nel parcheggi di Gardaland per trovare sempre l’ombra. Per Tiziana però questi spostamenti segnati dal gps sono la prova dei tradimenti. Quindi lei posiziona un registratore sotto al sedile del passeggero. Dalle registrazioni si sente la voce della collega che dice: ‘Non far così che mi scaldo, non voglio relazioni parallele, tu hai una compagna’. Lui dice che ha flirtato con la collega, ma che non ha mai tradito la sua compagna”.

La storia di un amore interrotto ORA a #CePostaPerTe pic.twitter.com/T1GJHzHe8B — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 3, 2024

Tiziana: “Ho messo l’investigatore. Non mi fido più di lui”.

La signora Tiziana è sembrata irremovibile, ha esposto tutte le prove dei presunti tradimenti e ha detto di non fidarsi più. La donna ha spiegato che lei ed Enzo sono separati in casa, ma che lui dovrà abbandonare l’abitazione al più presto.

“La sua collega al telefono ha detto ‘tu mi avevi detto che tua moglie il venerdì non c’era!’. Tutto è iniziato quando gli dissi di scrivere su Facebook che cercava lavoro, ma io gli ho detto di chiudere il profilo mesi dopo perché lui chiedeva l’amicizia alle donne. Invece di proporsi lavorativamente faceva altro. Poi ho messo l’investigatore e in più qualcosa ho trovato io. Dietro a Gardaland c’è un parcheggio per i dipendenti, dove lui ha fatto tutto. Una delle conversazioni che lo incastra è lei che dice ‘non dobbiamo più farlo, perché tu hai una relazione e io una storia parallela non la voglio’. Ho le registrazioni! Se lo amo ancora? Io lo guardo e nemmeno lo riconosco. Non ce la faccio a perdonarlo. Come mai non se ne va di casa? Perché non mi rispetta. Ma se pensa di farmi cambiare idea sbaglia. La sua è una tattica che non funziona. Io non mi fido più e non ce la faccio a credergli. Maria non posso tornarci insieme”.

Ma alla fine è arrivato il colpo di scena perché Tiziana ha deciso di aprire la busta, anche se a delle condizioni: “Apro solo a delle condizioni: che se ne vada di casa, che mi lasci del tempo per capire se lo amo ancora, se lo rivoglio. Gli darò l’opportunità di vedermi, ma dovrà fare i salti mortali per riconquistarmi. Non pensi che apro e mi bacia e tutto torna come prima“.