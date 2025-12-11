Inverno italiano in ritardo

L’anticiclone africano sta ritardando l’arrivo dell’inverno. Nei prossimi giorni, al nord, si prevede un aumento della nebbia, delle nubi basse e un peggioramento della qualità dell’aria nelle città. Le temperature sono elevate, sopra la media stagionale, con picchi di 11-12 gradi in molte aree del nord. L’anticiclone africano sta aumentando la sua potenza, favorendo condizioni di totale stabilità, ma anche un aumento delle nebbie, delle nubi basse e dello smog.

La mancanza di ricambio d’aria farà salire gradualmente i livelli di smog, con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria. Solo nelle regioni alpine e prealpine l’atmosfera si manterrà più limpida, soleggiata e mite. Gli esperti spiegano che quando una vasta area di alta pressione si installa sul Mediterraneo, l’atmosfera diventa estremamente stabile, l’aria tende a scendere verso il suolo e questo movimento ostacola la formazione delle correnti verticali che normalmente aiuterebbero a disperdere polveri e gas.

Per una possibile svolta bisognerà attendere i giorni a ridosso del Natale, quando alcuni modelli ipotizzano un possibile cedimento dell’alta pressione, con l’arrivo di correnti più fredde dal nord Europa. Se questa tendenza venisse confermata, si potrebbero creare le condizioni per una normalità meteo rispetto al periodo dell’anno. La neve potrebbe arrivare forse fine mese, ma è ancora tutto da verificare.