Invenzione rivoluzionaria in Svizzera per la fotosintesi artificiale

Un team di ricerca dell’Università di Basilea ha sviluppato una nuova molecola in grado di immagazzinare simultaneamente due cariche positive e due cariche negative sotto l’influenza della luce. Questo studio, guidato da Oliver Wenger e Mathis Brandlin, rappresenta un passo avanti verso la fotosintesi artificiale, finalizzata alla conversione della luce solare in combustibili a zero emissioni di carbonio.

Pubblicato su Nature Chemistry, il lavoro si ispira al processo naturale di fotosintesi delle piante, che trasforma l’anidride carbonica in molecole energetiche come gli zuccheri. La molecola creata dal team è composta da cinque unità collegate in serie e include due siti che rilasciano elettroni caricandosi positivamente, due siti che li catturano caricandosi negativamente e una componente centrale che assorbe la luce solare per attivare la reazione di trasferimento elettronico.

La generazione delle quattro cariche avviene attraverso due lampi di luce successivi: il primo crea una carica positiva e una negativa che si spostano agli estremi della molecola, mentre il secondo replica questa reazione permettendo l’immagazzinamento simultaneo delle cariche. Questo meccanismo consente alla molecola di operare efficacemente anche in condizioni di bassa luminosità, come quella della luce solare naturale, superando le limitazioni delle ricerche precedenti che richiedevano luci laser potenti.

Sebbene la molecola non sia ancora un sistema completo di fotosintesi artificiale, i ricercatori considerano di aver trovato un elemento cruciale per sviluppare tecnologie energetiche sostenibili, come la produzione di combustibili solari sintetici.