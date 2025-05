Invecchiamento e Natalità: Rischi per l’Economia Italiana

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato, nelle recenti Considerazioni finali, il grave impatto che l’invecchiamento della popolazione e la bassa natalità avranno sull’economia italiana. Secondo l’Istat, entro il 2040, la forza lavoro potrebbe diminuire di circa 5 milioni di unità, con una previsione di contrazione del prodotto dell’11% e dell’8% in termini pro capite.

Panetta ha anche messo in luce i salari stagnanti, che sono rimasti sotto i livelli del 2000, sottolineando che per garantire un aumento duraturo delle retribuzioni è fondamentale rilanciare la produttività tramite innovazione e investimenti. Ha espresso preoccupazione per l’impatto dei dazi sull’economia globale, avvertendo che le politiche protezionistiche e le dispute commerciali stanno erodendo la fiducia internazionale, con potenziali effetti negativi sul commercio e sulla cooperazione globale.

L’analisi del governatore ha anche toccato temi strutturali dell’economia europea, suggerendo la necessità di un ripensamento del modello di sviluppo, visto il contesto fragili e le carenze innovative.

Panetta ha ribadito l’importanza dell’Unione Europea come bastione di democrazia e dialogo, esortando a superare particolarismi nazionali per affrontare le sfide comuni. Ha anche proposto di aumentare l’occupazione femminile e dei migranti regolari, in particolare nei settori in cui manca manodopera qualificata come le costruzioni e il turismo. Ciò richiede un adeguamento dei sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali agli standard europei, per attrarre un numero maggiore di immigrati qualificati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it