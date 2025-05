Invecchiamento della popolazione e crescita dei tumori

L’invecchiamento della popolazione italiana porta a un aumento dei tumori tra gli anziani, evidenziato dal 39° Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) che si terrà a Modena dal 21 al 23 maggio 2025. Questo incontro si concentrerà sull’onco-geriatria, riguardante la gestione oncologica del paziente over 70.

Dal 1995 al 2010, il numero di ultraottantenni in Italia è quasi raddoppiato, passando da 6,7 a 12,5 milioni; si prevede che nel 2050 il totale salirà a 51 milioni. Sebbene questo testimonii il successo della medicina, rappresenta una crescente sfida a causa dell’aumento delle patologie croniche e dei tumori. Secondo l’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), l’incidenza delle neoplasie triplica tra i 55 e gli 84 anni, con circa 400.000 nuovi casi attesi nel 2024. Tuttavia, il sistema sanitario deve migliorare l’accesso alle terapie per gli anziani.

Solo il 24% dei partecipanti a trial clinici negli Stati Uniti ha più di 70 anni, e in Italia i pazienti oncologici sono mediamente più anziani di cinque anni rispetto a quelli degli studi clinici. La mancanza di dati adeguati limita la personalizzazione delle terapie.

L’adeguamento delle cure secondo una Valutazione Multidimensionale Geriatrica può migliorare significativamente la sopravvivenza e la qualità della vita degli anziani. Inoltre, politiche per l’invecchiamento attivo sono fondamentali; stili di vita sani e attività fisica possono prevenire fragilità e alcune forme tumorali.

Il Congresso SIGOT ospiterà oltre 500 specialisti, affrontando temi cruciali come demenze, sarcopenia e accessi in Pronto Soccorso, con l’obiettivo di ripensare le cure per la popolazione anziana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net