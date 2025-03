Invecchiamento del cervello: nuovi studi sulle differenze tra uomini e donne

L’invecchiamento del cervello è un fenomeno complesso che coinvolge fattori biologici, ambientali e genetici, comportando esperienze di declino cognitivo e malattie neurodegenerative diverse tra uomini e donne. Una recente ricerca delle Università di Waterloo e della California di San Francisco, guidata dal dottor Abel Torres-Espin e pubblicata su Science Translational Medicine, ha coinvolto 515 persone e potrebbe apportare nuovi spunti per il trattamento della demenza e delle malattie vascolari cerebrali.

Le differenze di genere giocano un ruolo cruciale nell’invecchiamento cerebrale. Le donne, per esempio, sono maggiormente inclini all’Alzheimer a causa dei cambiamenti ormonali significativi che affrontano, in particolare durante la menopausa, con una drastica riduzione degli estrogeni, che hanno effetti protettivi sul cervello. Questo calo ormonale è correlato a un declino cognitivo accelerato e a una maggiore vulnerabilità a malattie neurodegenerative.

Gli uomini, pur avendo un rischio inferiore di Alzheimer, non sono immuni dalla perdita cognitiva; sono più suscettibili a demenze vascolari, in parte a causa di malattie come l’ipertensione e dell’influenza di fattori esterni quali alcolismo e lesioni cerebrali.

La consapevolezza delle differenze di genere è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione personalizzate. Interventi come esercizio fisico regolare, dieta sana, astinenza dal fumo e limitazione del consumo di alcol possono ridurre il rischio di declino cognitivo. Inoltre, le terapie ormonali sono state esplorate come possibili opzioni per rallentare il declino cognitivo, evidenziando l’importanza di un approccio mirato nel trattamento delle malattie neurodegenerative.