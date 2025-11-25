Invecchiamento consapevole in Italia

14.2 C
Il Prof. Giuseppe Di Fede, medico chirurgo ed esperto in medicina preventiva, genetica e terapie oncologiche integrate, sarà ospite di un appuntamento in cui approfondirà il tema dell’invecchiamento consapevole e del ruolo che le scelte quotidiane rivestono nel mantenimento della salute. Il prof. Di Fede è anche Direttore Sanitario di Imbio, Imbiolab e Imbioacademy e dialogherà con il Presidente della Fondazione Polli Stoppani avv. Daniele Turani.

La longevità non è solo una questione di fortuna o di geni, ma dipende soprattutto dal nostro stile di vita. Mangiare in modo sano, muoversi ogni giorno e dormire bene sono abitudini che aiutano corpo e mente a restare giovani più a lungo. Anche mantenere relazioni sociali positive e ridurre lo stress contribuisce al benessere generale. Il segreto della salute duratura è nella prevenzione, attraverso piccoli controlli periodici che possono evitare grandi problemi. Il nostro intestino, con il suo microbiota, influisce su energia, umore e difese immunitarie. Le nuove ricerche mostrano che possiamo “accendere” o “spegnere” geni legati all’invecchiamento grazie a scelte quotidiane.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di divulgazione e approfondimento della Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani, per favorire la cultura della prevenzione, della ricerca e della salute nella comunità. La partecipazione è su invito.

