Invecchiamento attivo: successo del progetto RIMA a Ceres

Il 20 giugno si è svolto a Ceres l’incontro conclusivo del progetto RIMA – Ricerca in movimento per gli Anziani, dedicato alla promozione dell’invecchiamento attivo attraverso l’Attività Fisica Adattata (AFA). L’evento ha visto una buona partecipazione della comunità locale. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha avuto come obiettivo la valutazione dei benefici psico-fisici dell’AFA per gli anziani e la formulazione di strategie per le politiche sanitarie dell’ASL TO4.

Gli incontri si sono svolti durante l’inverno presso la palestra di una scuola secondaria di Ceres, offrendo un programma di attività fisica pensato per la popolazione anziana, contribuendo al benessere e alla socialità. Il vicesindaco Mauro Poma ha aperto i lavori, evidenziando l’importanza di iniziative concrete per il benessere degli anziani, soprattutto in aree montane.

L’incontro è stato moderato da Giorgio Bellan, ex dirigente ASL TO4, e ha visto gli interventi di vari attori coinvolti nel progetto, tra cui la dottoressa Marianna Di Giorgi, la responsabile scientifica Lisa Sella, l’infermiera Paola Berruto e l’istruttore AFA Giacomo Aramini. Questa giornata ha segnato la conclusione del progetto, che si è svolto anche in un incontro simile il 19 giugno a Settimo Torinese, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.giornalelavoce.it