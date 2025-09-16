22.9 C
Invecchiamento attivo e salute degli anziani nelle Marche

Il 15 settembre, la Lega Pensionati SPI-CGIL di San Benedetto del Tronto ha promosso un incontro sull’invecchiamento attivo e le sfide socio-sanitarie per gli anziani e le persone vulnerabili. Durante l’incontro, è emersa l’importanza di migliorare l’assistenza domiciliare, rafforzare le RSA e i servizi territoriali, e garantire pensioni dignitose. Questi temi sono stati presentati ai candidati delle prossime elezioni regionali come priorità per la nostra società che sta invecchiando.

Dopo i saluti della segretaria provinciale Teresa Cirillo e l’introduzione di Paolo Filiaci, sono seguiti interventi di rappresentanti come Barbara Nicolai della CGIL e il Dott. Filippo Tommaso Feliziani, geriatra locale. È stato sottolineato come l’invecchiamento attivo possa favorire salute e benessere, attraverso una vita sociale attiva, sport e attività di volontariato. Tuttavia, molti anziani si trovano in difficoltà economiche e sono costretti a lavorare per necessità.

In Italia, le Marche presentano una delle medie pensionistiche più basse, causata da stipendi insufficienti e alta informalità lavorativa. Recenti aumenti delle pensioni sono stati irrisori rispetto all’inflazione e al rincaro dei beni di prima necessità. La legge sulla non autosufficienza, ottenuta dopo anni di richieste, rimane inattuata a causa della mancanza di decreti e finanziamenti, lasciando le famiglie in difficoltà.

Le organizzazioni sindacali richiedono maggiori risorse per la non autosufficienza, un potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’aumento dei posti letto nelle RSA, poiché le liste d’attesa sono lunghe, specialmente nel sud della regione. Infine, la segretaria Barbaresi ha sollecitato il governo a un impegno più concreto sui temi socio-sanitari, evidenziando la necessità di potenziare la sanità territoriale e realizzare ospedali di comunità, fondamentali per ridurre i ricoveri impropri.

