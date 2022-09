Invasione di Pokémon alla Rinascente di Piazza Duomo

A partire dal 27 settembre e fino al 10 ottobre, i Pokémon occuperanno la Rinascente in Piazza Duomo a Milano con uno spazio brandizzato di 150 metri quadri nell’area Air Snake al piano -1 del negozio. Per la prima settimana di questa iniziativa, fino al 3 ottobre, anche le otto vetrine di Rinascente saranno occupate dai Pokémon. All’interno del pop-up immersivo al piano -1 di Rinascente sarà possibile acquistare diversi prodotti Pokémon, tra cui la capsule collection d’abbigliamento Pokémon X DLYNR, giocattoli, videogiochi e Gioco di Carte Collezionabili. Nell’area dedicata al videogioco Nintendo, sarà possibile trovare postazioni di gioco su cui provare l’ultimo videogame della serie, Leggende Pokémon: Arceus e un’esposizione speciale dedicata all’universo videoludico dei Pokémon. I fan potranno anche incontrare Federic95ita, lo YouTuber e collezionista italiano di Pokémon, il 27 settembre a partire dalle ore 18:00, sempre al piano -1 dello store milanese. Una delle vetrine sarà interamente dedicata ai nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in uscita il 18 novembre. I fan potranno infatti scegliere, semplicemente posizionandocisi davanti, il proprio Pokémon preferito tra i tre starter con cui sarà possibile iniziare l’avventura nel videogame: Sprigatito per il tipo Erba, Fuecoco per il tipo Fuoco e Quaxly per il tipo Acqua. Il Pokémon scelto si illuminerà, dando la possibilità di realizzare scatti e video speciali da condividere sui social media.