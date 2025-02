Invasione di gabbiani, i cittadini chiedono aiuto: “siamo prigionieri”

Una cittadina inglese, Whinney Hill, è attualmente assediata da migliaia di gabbiani a causa della vicinanza di una discarica. I residenti non possono uscire senza rischiare di essere colpiti da escrementi o rifiuti provenienti dai volatili, costringendo gli abitanti a vivere in condizioni insostenibili. Con oltre 5.000 gabbiani e solo 1.000 cittadini, la situazione ha assunto toni drammatici. I residenti segnalano problemi di salute pubblica legati alla presenza di questi uccelli, che possono veicolare malattie come la salmonella e l’Escherichia coli. Inoltre, la grande quantità di rifiuti organici ha attirato mosche e roditori, aggravando ulteriormente la situazione.

Gli abitanti chiedono il trasferimento dei rifiuti allontanando così l’attrattiva per i gabbiani, sperando di ridurre la loro presenza. L’invasione di gabbiani non è un problema isolato, ma un fenomeno globale che coinvolge molte città, comprese metropoli italiane. Gli uccelli, un tempo esclusivi delle coste, si sono adattati alla vita urbana grazie a diverse caratteristiche che li rendono vincenti in questo nuovo habitat, come l’abbondanza di cibo e la mancanza di predatori.

Per affrontare il problema, si suggeriscono misure come cassonetti chiusi per rendere difficile l’accesso al cibo, limitazione delle discariche aperte e campagne di sensibilizzazione per evitare che le persone alimentino i gabbiani. La situazione di Whinney Hill ricorda il film “Gli Uccelli” di Hitchcock, trasformando una cittadina in un incubo quotidiano, evidenziando le conseguenze della cattiva gestione dei rifiuti e dell’espansione urbana.