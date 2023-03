Invasione di campo nel bel mezzo della partita: da non credere

Il cane fa un’invasione di campo nel bel mezzo della partita di basket e pensa bene di lasciare anche un ricordino – VIDEO.

Si sa quanto i cani amino rincorrere una palla e appena ne vedono una, con molta probabilità non riescono a resistere. Come la palla o qualsiasi altro giochino scatena in loro un bisogno irrefrenabile, così succede anche quando la natura chiama. Un cane è diventato virale in tutti i social media dopo essersi esibito durante l’intervallo di una partita di basket a Louisville, Stati Uniti.

Invasione di campo per il cane: quando la natura chiama è impossibile non rispondere – VIDEO

Durante l’intervallo di una partita di basket tra i Louisville-Virginia Tech, lo spettacolo mostrato è stato molto coinvolgente. In queste pause, solitamente gli spettacoli messi in scena servono per intrattenere gli spalti mentre i giocatori prendono fiato. Questa volta è stato di gran lunga superiore. Tutto procedeva come doveva, e il cane stava compiendo la sua esibizione quando ad un certo punto invade il campo e corre avanti e indietro.

Il video caricato sui social network e diventato virale, ritrae un simpatico amico a quattro zampe che non è riuscito a trattenersi. Nella clip si vede come si stava dirigendo dal suo operatore quando all’improvviso si piega e la fa lì davanti a tutti. L’uomo allora gli va incontro e lo prende subito in braccio per portarlo via. Infatti il cane non ha dato il tempo all’uomo di capire cosa stesse succedendo, è accaduto tutto con nonchalance e nel giro di pochi istanti. Il video è stato caricato dal canale New York Post Sports, una testata che parla principalmente di squadre sportive della zona.

La didascalia sotto il filmato recita: “Questo cane ha lasciato un piccolo ‘regalo’ sul campo di Louisville”. Un piccolo regalo che ha fatto milioni di visualizzazioni. Che abbia portato fortuna alla squadra di casa questo “generoso” gesto? Quando la natura chiama è impossibile non rispondere e il cane trovandosi alle strette non ha avuto scelta se non di liberarsi.